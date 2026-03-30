Harmonika-Orchester Kandern: Vier Ensembles gestalten den Konzertabend

Zum Jahreskonzert des Harmonika-Orchesters Kanderns füllte sich der Konzertsaal der Black Forest Academy nahezu komplett.
Vorsitzende Alexa Fehrenbacher freute sich besonders, dass der Ehren-Dirigent des Seniorenorchesters Max Sütterlin den „Rücktritt vom Rücktritt“ erklärt hat. Dieser hatte vor zwei Jahren seinen Abschied verkündet, nachdem das Seniorenorchester aufgrund von Spielermangel sehr geschrumpft war. Inzwischen haben sich jedoch wieder mehrere Aktive als Verstärkung im Ensemble eingefunden. Dass dies auch bei den Gästen für Freude sorgte, zeigte der Auftritt des Seniorenorchesters mit seinen elf Aktiven.