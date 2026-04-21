Harmonika-Orchester Glatten: Cornelia Schlaich erhält bei Konzert die Ehrennadel des Landes

Beim Frühjahrskonzert des Harmonika-Orchesters Glatten mit Gästen gab es neben glänzenden Auftritten der Musiker auch eine große Überraschung.

Musikalische Leckerbissen servierte das Harmonika-Orchester Glatten (HOG) bei seinem Frühjahrskonzert. Zusammen mit dem Akkordeon-Ensemble Alpirsbach begeisterten die Musiker um ihren Dirigenten Ulrich Münnich am Samstagabend in der Glatttalhalle mit ausgesuchten Stücken. Das Sahnehäubchen obendrauf kam im zweiten Konzertteil vom Bezirksorchester des Bezirks Freudenstadt-Rottweil unter der Leitung von Glattens ehemaligem Dirigenten Mario Nortmann. Die Bewirtung im hinteren Teil der Halle hatte die Bauernkapelle Böffingen übernommen.

Als würdigen Rahmen nutzte Bürgermeister Tore Derek Pfeifer das Konzert für eine besondere Ehrung. Die ehemalige Vorsitzende Cornelia Schlaich bekam von ihm die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg verliehen – und beim Anheften der Nadel vom Publikum stehenden Applaus.

Vorsitzende Julia Möhrle begrüßte das Publikum in der Glatttalhalle und freute sich über den guten Besuch.

Auftakt in Schottland

„Musik ist Sprache, Gefühl und Leidenschaft, die alle hier miteinander verbindet“, unterstrich Jürgen Liedtke und führte in bewährter Weise durch den ersten Konzertteil mit dem Harmonika-Orchester Glatten und dem Akkordeon-Ensemble Alpirsbach.

Die bekannte schottische Melodie „Auld Lang syne“ war von Dirigent Ulrich Münnich arrangiert. Ob die „Free World Fantasy“ von Jakob de Haan, „One Moment in Time“ von Whitney Houston oder „Heal the World“ von Michael Jackson – die Musiker zogen alle Register seines Könnens.

Als Sängerin war die stellvertretende HOG-Vorsitzende Ramona Klumpp beim gefühlvollen „Ich gehör nur mir“ aus dem Musical „Elisabeth“ auf der Bühne. Mit dem von Ulrich Münnich arrangierten „It’s Disco Time“ mit mehreren Discoklassikern schloss das Orchester seinen Konzertteil fetzig ab und gab auch noch gerne die geforderte Zugabe.

Die Musiker aus Glatten und Alpirsbach unter der Leitung von Ulrich Münnich beim Frühjahrskonzert Foto: Uwe Ade

Noch imposanter, durch Mikrofone und Lautsprecher verstärkt, glänzte im zweiten Konzertteil das Bezirksorchester unter der Leitung von Mario Nortmann. Hier führte Bezirksvorsitzender Thomas Hug durch das Programm und versprach gleich zum Auftakt mit „New York – Rio – Tokyo“ eine musikalische Reise durch drei Metropolen. „Lassen sie uns eintauchen in die magischen Klänge des Bezirksorchesters Freudenstadt-Rottweil“, lud er das Publikum ein.

Ob mit der Rockballade „November Rain“ von Guns N‘ Roses, den beeindruckenden majestätischen Klängen der „Rhapsody“ von Stuart Hancock, der zur Zeit des Corona-Lockdowns entstandenen Komposition „Horizon“ von Ian Watson oder der Filmmusikmelodie „Raiders Marsch“ von John Williams aus „Indiana Jones“ – das Bezirksorchester imponierte bei seinem Auftritt.

Zwei Zugaben

Nach dem Schlusspunkt, dem Medley „Best of Herbert Grönemeyer 2“ war noch nicht Schluss – das Orchester gab zur Freude des Publikums noch zwei Zugaben, darunter den berühmten „Cha-Cha Sway“.

Stimmen zur Ehrung

Julia Möhrle

Cornelia Schlaich sei 47 Jahre lang als Mitglied des HOG nicht nur musikalisch aktiv gewesen, sondern habe sich weit darüber hinaus eingebracht, dankte HOG-Vorsitzende Julia Möhrle. Allein 24 Jahre lang habe Schlaich im Vorstand Verantwortung übernommen, Entscheidungen getroffen, den Verein gelenkt und gestaltet. Besonders zeichne Schlaich die Haltung hinter ihrem Engagement aus: Zuverlässigkeit, Leidenschaft und die Fähigkeit, Menschen zu verbinden. „Du hast unseren Verein mitgetragen in guten und in herausfordernden Zeiten.“

Tore-Derek Pfeifer

Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer hielt die Laudatio. Er dankte Cornelia Schlaich für ihre Zeit, ihren Einsatz und dafür, dass sie Glatten – und viele Menschen in Glatten – über Jahrzehnte mitgeprägt habe. Der Bürgermeister erinnerte daran, dass Cornelia Schlaich seit 1979 Mitglied und aktive Spielerin im Harmonika-Orchester Glatten ist. Von 2000 bis 2006 war sie stellvertretende Vorsitzende und von 2006 bis 2024 Vorsitzende. Schlaich habe sich zusätzlich überregional engagiert – von 2010 bis 2024 als Vize-Vorsitzende im Bezirk Freudenstadt-Rottweil des Deutschen Harmonika-Verbands.

Thomas Hug

„Herzlichen Glückwunsch an eine ganz außergewöhnliche Person“, schloss sich DHV-Bezirksvorsitzender Thomas Hug den Glückwünschen an.

Cornelia Schlaich

„Ich bin platt, ich bin überrumpelt, ich wusste von nichts – ich bin erfreut, und es tut mir gut“, sagte Cornelia Schlaich selbst bei der Ehrung. „Ein guter Verein, ein toller Dirigent“, stellte sie fest. „Danke an alle, die mich immer unterstützt haben.“