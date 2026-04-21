Harmonika-Orchester Glatten: Cornelia Schlaich erhält bei Konzert die Ehrennadel des Landes

Beim Frühjahrskonzert des Harmonika-Orchesters Glatten mit Gästen gab es neben glänzenden Auftritten der Musiker auch eine große Überraschung.
Musikalische Leckerbissen servierte das Harmonika-Orchester Glatten (HOG) bei seinem Frühjahrskonzert. Zusammen mit dem Akkordeon-Ensemble Alpirsbach begeisterten die Musiker um ihren Dirigenten Ulrich Münnich am Samstagabend in der Glatttalhalle mit ausgesuchten Stücken. Das Sahnehäubchen obendrauf kam im zweiten Konzertteil vom Bezirksorchester des Bezirks Freudenstadt-Rottweil unter der Leitung von Glattens ehemaligem Dirigenten Mario Nortmann. Die Bewirtung im hinteren Teil der Halle hatte die Bauernkapelle Böffingen übernommen.