„Harmonie“ Schapbach: Viel Lob nach gelungenem Konzert

Von Bernd Appermont bis James Bond: Der Musikverein „Harmonie“ Schapbach hat seinem Publikum beim Jahreskonzert ein buntes Programm dargeboten.
Begeistert gefeiert wurde in der voll besetzten Festhalle der Musikverein „Harmonie“ Schapbach bei seinem Jahreskonzert. Es war das vierte Jahreskonzert von Dirigent Markus Sauer mit den Schapbacher Musikern, die ihren Leistungsstand noch einmal erhöhen konnten. Selbst Musiker der Stadtkapelle Wolfach gratulierten zu diesem grandiosen Osterkonzert der Schapbacher Harmonie.