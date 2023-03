Papiersammeln lohnt in Sulzbach nicht

“Harmonie“ kündigt Änderung an

1 Der Musikverein Harmonie Sulzbach bereitet sich derzeit auf das Jahreskonzert am Samstag, 1. April, vor. Foto: Harmonie

Der Musikverein Harmonie wird fürs Erste keine Altpapiersammlung mehr durchführen.









Die „Harmonie“ Sulzbach hat in ihrer diesjährigen Generalversammlung beschlossen, fürs erste keine Altpapiersammlung mehr durchzuführen. Bisher hatte der Musikverein jährlich im September im Gebiet Sulzbach Altpapier gesammelt, um die Vereinskasse aufzubessern. „Der Aufwand und Ertrag steht aus unserer Sicht nicht mehr im Verhältnis, weshalb wir uns fürs erste entschieden haben, keine Altpapiersammlung mehr durchzuführen“, erklärt Vorstand Klaus Brucker. Dafür wird der Schulförderverein Lauterbach auf dem Parkplatz am Probelokal einen Papiercontainer aufstellen, wo das Altpapier entsorgt werden kann.

Altmetall nicht betroffen

Die Altmetallsammlung wird aber wie gewohnt stattfinden. So sind die Musikerinnen und Musiker am Freitag, 14., und Samstag, 15. April, im Gemeindegebiet unterwegs, um jegliche Art von Metallen einzusammeln.

Jahreskonzert am 1. April

Aus musikalischer Sicht gilt es für die „Harmonie“ Sulzbach nun, sich auf ihr Jahreskonzert am Samstag 1. April vorzubereiten.

Unter dem Motto „Grenzenlos – Die Harmonie auf Reisen“ wird Sie der Musikverein in diesem Jahr mit nach Großbritannien und Irland nehmen. Karten sind im Vorverkauf für acht Euro (Abendkasse zehn Euro) in der Bäckerei Rote Mühle in Sulzbach, Mister Music auf dem Sulgen oder bei jeder Musikerin und jedem Musiker der „Harmonie“ erhältlich.