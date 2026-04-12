Harmonie Dinglingen: Musiker präsentieren volle Bandbreite der Natur

Das Frühjahrskonzert der Harmonie Dinglingen hat mit ungewöhnlichen Arrangements überrascht. Daher mussten am Samstagabend im Lahrer Parktheater drei Zugaben gespielt werden.
Es war das erste Konzert des Musikvereins unter der Leitung von Yvonne Heizmann, die den Taktstock vor etwa zwei Jahren übernommen hatte, das ein übergreifendes Thema gehabt hat. Was Natur musikalisch für Bandbreiten haben kann, bewies die Auswahl. Alleine mit den Stücken „Into the Racing River“, „Mazama“ und „Rose des Sables“ hat das Ensemble Maßstäbe gesetzt.