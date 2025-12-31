„Harmonie“ Beffendorf singt: Besondere Bescherung in der Oberndorfer Klosterkirche

Vivaldi und Saint-Saëns: Der Beffendorfer Gesangverein betritt mit seinem musikalischen Partnern vor großem Haus in Oberndorf Neuland.
Zu einem besonderen Konzertabend hatte der Beffendorfer Gesangverein Harmonie in die ehemalige Augustiner-Klosterkirche eingeladen: Die Gäste sollten glanzvolle Weihnachtsmusik erleben – und dabei, so durfte man zwischen den Zeilen hören, auch eine echte Premiere: barocke Chorsätze in solcher Dimension sind Neuland für die Beffendorfer – die gut 50 Stammsänger und vielleicht auch die knapp zehn Projektsänger, die für dieses Konzert hinzugestoßen sind, und die, so die Hoffnung, davon beflügelt, dem Chor erhalten bleiben mögen.