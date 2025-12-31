„Harmonie“ Beffendorf singt: Besondere Bescherung in der Oberndorfer Klosterkirche

Zu einem besonderen Konzertabend hatte der Beffendorfer Gesangverein Harmonie in die ehemalige Augustiner-Klosterkirche eingeladen: Die Gäste sollten glanzvolle Weihnachtsmusik erleben – und dabei, so durfte man zwischen den Zeilen hören, auch eine echte Premiere: barocke Chorsätze in solcher Dimension sind Neuland für die Beffendorfer – die gut 50 Stammsänger und vielleicht auch die knapp zehn Projektsänger, die für dieses Konzert hinzugestoßen sind, und die, so die Hoffnung, davon beflügelt, dem Chor erhalten bleiben mögen.

Glanz- und reizvoll Klar ist und wird es an diesem Abend auch sein: Vivaldis „Gloria“ bleibt eine echte Herausforderung. Aber es ist halt auch ein herrliches, glanzvolles Stück, in dem man schon einiges an Strahlkraft entwickeln kann. Und wer ist schuld an diesem beeindruckenden Abend? Jochen Stübenrath. Der Chorleiter hatte die Idee zum Wagnis – und der Verein schlug ein. Klar, dass der Chor mitzieht.

Stübenrath brachte auch die instrumentale Begleitung in Form des Hechinger Kammerorchesters mit – und als Harfenist einen Fokus auf dieses Instrument, dem an diesem Abend besondere Bedeutung zufallen sollte. Ein gut besetztes Quintett – das braucht man nicht allzu oft, hier im zweiten Teil aber tatsächlich – aus der Region verbundenen Solisten und Michael Link an der Orgel komplettieren den Kreis der Ausführenden.

Harfe spielt besondere Rolle

Noch einmal zurück zur Harfe: Die wird in der Klosterkirche von Petra Kruse gespielt, ebenso subtil wie sicher, und bei aller Zartheit, nie laut, ist sie ungemein präsent. Beide Teile des Abends beginnen mit Chormusik, die in diesem Moment zweierlei leisten kann: Sie konzentriert das Publikum auf die Darbietung und schärft die Aufmerksamkeit, und sie gibt auch den Ausführenden ein Entree – erst in Faurés „Cantique de Jean Racine“ für Frauenchor, Oboe (Sylvia Drömer) und Harfe, nach der Pause Adolphe Adams „O Holy Night“ für Sopran solo (Lea Sophie Decker), Männerchor und Harfe –, das gerade für den Vivaldi kaum verzichtbar scheint: Er verlangt vom Orchester, aber auch vom Chor – und insbesondere von den Frauenstimmen, – entschlossenes Agieren.

Herausforderung

Stübenrath zieht das Tempo nicht übermäßig hoch, was im „Gloria in excelsis“ ein bisschen bisschen mehr Tiefe zulässt, zumal hier auch noch geschickt Atempausen einzubauen sind. Doch wird dieses Werk noch andere Schwierigkeiten offenbaren.

Wenn in den hohen Lagen viel Volumen in Repetitionspassagen oder den Flächen, noch dazu, wenn sie sich in nur kleinen Tonabständen abstufen oder in zwei idealerweise gleich stark klingende Klangereignisse auffächern, erreicht der Chor seine Grenzen. Auch die Passagen, die mit langen Akkorden arbeiten, fordern – nicht zuletzt Stübenrath, der den Chor links und rechts der Orgel, das Orchester direkt vor ihm und dann noch Solisten zusammenhalten und gegebenenfalls -führen muss.

Doch es gelingt: Sätze wie das „Laudamus te“, „Fili unigenite“ oder kurz vor Ende das mit viel Zug interpretierte „Quoniam sanctus“ sind ein Vergnügen. Das finale „Cum sancto spiritu“ lässt in seinem besonderen Glanz kein bisschen spüren, dass der Chor jetzt bereits eine halbe Stunde fordernder Barockmusik auf der Stimme hat.

Sinnlichkeit

Im zweiten Teil steht als großer Akt nach der erwähnten, schön bewegten Einführung das „Oratorio de Noël“ von Camille Saint-Saëns auf dem Programm. Ein Zeitensprung, der das Publikum gleich in den ersten Takten ins 19. Jahrhundert holt. Der stimmungshafte Gesang der Streicher im Prélude, die Plastizität der Bilder, die die Musik als empfindsame Erzählerin entfaltet – all das ist von eigenem Charme. Dass es den Ausführenden Lust bereitet, ist zu hören – und zu spüren. Nach dem barocken Glanz füllt ein ganz besonderer Zauber den Raum. Lebhafter, unmittelbarer agiert der Chor. Die schöne wird zu sinnlicher Musik.

Diesem Bild entsprechen auch die Solisten. Kerstin Wagner (Alt) und Tobias Haas (Tenor), besonders anmutig im „Benedictus“ Sopranistin Verena Seid mit dem begeisternden Tenor Bastian Levacher, haben hier deutlich mehr Anteil. Und der Chor ist – mit der kleinen Einschränkung von vorhin, die aber nur noch wenig ins Gewicht fällt, stets sofort da.

Hier kann er aussingen, darf aber auch mal deklamieren. Und er scheint sich besonders auf das „Tollite hostias“ zu freuen – nicht weil dann das Oratorium nach fast 40 Minuten zu Ende sein wird, sondern, weil man da noch mal alles zeigen kann. Und die „Harmonie“ zeigt es. Lustvoll, zupackend, mit Verve. Und gerne noch einmal als Zugabe nach minutenlangen Standing Ovations.