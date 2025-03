Am 20. März wird es wieder „Jazz im Frühling“ mit dem ehemaligen Nagolder Markus Harm geben, der seit 2022 Professor für Jazz-Saxophon in Wien ist.

Zuhörer dürfen sich auf eine neue Quartett-Besetzung freuen, die Markus Harm Group, von Jazzclubs auch „New Quartet“ genannt. Mit diesem Ensemble ist der 1987 geborene Altsaxophonist Harm aktuell auf Tour.

Die drei erstklassigen Musiker an seiner Seite sind der exzellente Pianist Andreas Feith aus Nürnberg, der Kölner Kontrabassist Martin Gjakonovski und der in Wien lebende Drummer Vladimir Kostadinovic.

Markus Harm spielt mit seiner Markus Harm Group Stücke aus seiner neuen CD „Out in Space“, die er im Januar 2024 im Studio des Bayerischen Rundfunks aufgenommen hat. Alle Kompositionen auf dem Album stammen von ihm.

Das Stück „Home“ widmet er seinen Eltern

Mit „Home“ hat er erstmals ein Stück seinen Eltern gewidmet, die ihn stets unterstützt haben. Sehr früh hat er dank seiner Familie oft Musik gehört und gespielt. Der beruflich als Pfarrer tätige und damals in Iselshausen sehr beliebte Vater ist begeisterter Drummer und Sänger und hat mit seiner großen Schallplatten- und CD-Sammlung sowohl ihn wie auch seinen jüngeren Bruder Fabian, einen versierten Jazz-Gitarristen, geprägt. So besuchte Markus Harm schon als Teenager den Stuttgarter Jazzclub „Bix“, und dort lernte er dann Klaus Graf, Lead-Altsaxophonist der SWR Big Band und Professor für Jazz-Saxophon an der Musikhochschule in Nürnberg, kennen, der den erst 16-Jährigen unterrichtet hat.

Eine Formation auch fürs Studio

Als sich die neue Formation im November 2023 gebildet hat, da wurde dem Jazztalent klar, dass er mit genau dieser Besetzung auch ins Studio will. Die vier Jazzprofis werden in Nagold auch Titel dieser neuen CD spielen.

In Nagold coacht Harm tagsüber die von Ralf Brauer geleitete Junior-Big Band des Otto-Hahn-Gymnasiums in einem Workshop, und abends werden dann die Ergebnisse in einem gemeinsamen Konzert präsentiert. Die Youngsters bestreiten mit ihren Stücken und Improvisationen die erste Hälfte, die Markus Harm Group alleine die zweite Hälfte des Konzerts.

Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 20. März, um 19 Uhr in Nagold im Musiksaal der Lembergschule, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.