Hardthausweiher an der B 27: Warum Rottweil jetzt auf den Biber setzt

Die Stadt möchte den Hardthausweiher an der B27 in Teilen einem besonderen Landschaftsarchitekten übergeben – dem Biber. Dabei sollte der See eigentlich saniert werden.
Knapp acht Jahre ist es her, da spielten sich am Hardthausweiher dramatische Szenen ab. Sturzbachartig war das Wasser aus dem See herausgelaufen. Wegen eines Lecks im Mönch – der Abfluss- und Stauvorrichtung – drohte der Weiher leerzulaufen und ein massenhaftes Fischsterben auszulösen. Dabei waren die Tiere durch den Hitze-Sommer 2018 ohnehin stark gestresst.