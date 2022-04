Motorradclub-Urkunde bald in New Hampshire

3 Im Ausschuss des MC Hardt hat sich einiges getan (vorne von links): Präsident Dietmar Flaig, Andreas Lamprecht (ehemaliger Kassierer), Alexandra Seckinger (Ausschuss), Sabine Storz (Kassiererin), Sebastian Götz (Ausschuss) und Vize-Präsident Kevin Mutschler; hintere Reihe von links Mario Kopp, Marco Angst, Andreas Slezinski (Zeugwart), Thomas Haas (Schriftführer), Armin Klausmann, Thomas Borho (beide Ausschuss), Bernd Angst und Andreas Fehrenbacher (Ausschuss). Foto: Dold

Nein, für die persönliche Überbringung der Urkunde hat es nicht ganz gereicht: Silke Pinette (ehemals Bühler) ist seit 30 Jahren Mitglied im Motorradclub (MC) Hardt. Sie wohnt aber mittlerweile bei Boston in New Hampshire in den USA.















Hardt - Die Ehrung samt Urkunde nahm aber ihr Vater Oskar Bühler gerne aus den Händen von MC-Präsident Dietmar Flaig entgegen. "Sie war auch viele Jahre Kassiererin", lobt er das Engagement der ausgewanderten Hardterin. Sobald Silke Pinette wieder einmal in der Heimat ist, wird sie die Auszeichnung persönlich erhalten. Zuhause überrascht wurde Werner Arnold, der dem MC ebenfalls seit 30 Jahren die Treue hält. Seine Ehrung musste ebenso nachgeholt werden wie die von Thomas Lehmann für 30 Jahre.

Ehrungen werden nachgeholt

Verdiente Mitglieder sind auch Armin Weißer und Jürgen Ratz (jeweils 25 Jahre) sowie Gerhard Lamprecht und Thomas King (je 20 Jahre). Diese Ehrungen waren wesentlicher Bestandteil der Frühjahrsversammlung des MC, bei der traditionell die Weichen für das Jahr gestellt werden.

Urgestein Wolfgang Haberstroh

Das Motorradtreffen findet vom 19. bis 21. August wieder statt – und alle hoffen nach zwei zähen Corona-Jahren wieder auf etwas Normalität. Dietmar Flaig würdigte bei dieser Gelegenheit aber auch die ausgeschiedenen Ausschussmitglieder – allen voran Urgestein und Gründungsmitglied Wolfgang Haberstroh, der sage und schreibe mehr als 30 Jahre im Ausschuss tätig war.

Andreas Lamprecht wachte als erster Kassierer fünf Jahre über die Finanzen des MC, zuvor war er vier Jahre zweiter Kassierer. Bernd Allgaier gab nach vier Jahren sein Amt als Zeugwart ab.

Zudem wurden mehrere Posten im Vorstand gewählt: Präsident bleibt Dietmar Flaig. Sabine Storz löst Andreas Lamprecht als Kassiererin ab. Thomas Haas wurde als Schriftführer wiedergewählt. Andreas Slezinski, der bisher schon Ausschussmitglied war, folgt auf Bernd Allgaier als Zeugwart.

Echter Haudegen wieder im Ausschuss

Wieder im Ausschuss ist mit Andreas Fehrenbacher ein echter Haudegen, der schon mehrere Ämter im Verein inne hatte. Ein Neuling im Ausschuss ist auch Sebastian Götz. Wiedergewählt wurden die Ausschussmitglieder Armin Klausmann, Thomas Borho und Alexandra Seckinger.

Zudem hat der MC derzeit acht Prospects in seinen Reihen. Für diese geht es voraussichtlich im Herbst um die Wurst: Dann entscheiden die Mitglieder in einer Wahl, ob die Kandidaten als vollwertige Mitglieder in den Motorradclub aufgenommen werden.

Übrigens: Die MC-Mitglieder haben die vergangenen Monate dafür genutzt, ihr Vereinsheim im wahrsten Sinne des Wortes aufzumöbeln. Rustikale und raue Holzverkleidungen lassen im Innenraum einen gemütlichen Charme entstehen.