Hardter Katzen steppen virtuell Zunftball und Showtanzabend im Netz

"Umzug wird es am Sonntag keinen geben", stellt Zunftmeister Jürgen Ganter klar. Trotzdem fällt die Fasnet nicht ganz aus, auch wenn es nicht dasselbe ist wie sonst.

Showtanzabend kommt in die Wohnzimmer

Am Freitag, 12. Februar, wird zur ersten Attacke geblasen: Um 19.30 Uhr beginnt auf YouTube ein Showtanzabend. Das Ballett X-Plosion hat die Crème de la Crème der besten Auftritte der vergangenen Jahre von allen Hardter Ballettgruppen zusammengestellt. Zu sehen sein werden aber auch Tänzer/innen früherer Tage. Diese gibt es unter diesem Link zu sehen.

"Na gut, dann halt zuhause", müssen sich die Narren notgedrungen sagen, die gerne den Zunftball in der Arthur-Bantle-Halle bestaunt hätten. Aber die Katzenzunft lässt die fasnetsbegeisterten Hardter am Samstagabend, 13. Februar, nicht im Stich.

"Statt in der Arthur-Bantle-Halle @home", lautet das Motto für den Zunftball der Hardter Katzen. Etwas Geheimniskrämerei ist auch vor dieser närrischen Veranstaltung angesagt. Die Verantwortlichen wollen sich noch nicht in die Karten schauen lassen, sie versprechen aber einen "Zunftball spezial".

Steinreute-Teufel machen Ersatzprogramm zum Umzug

Hierzu zählt eine bunte Mischung aus aktuellen Beiträgen und Nummern der vergangenen Jahre. "Das soll für die offiziell fasnetslose Zeit entschädigen", heißt es von Seiten der Katzenzunft. Eröffnet wird der Zunftball am Samstag um 19.30 Uhr – natürlich nur virtuell auf YouTube.

Trauer herrscht bei den Steinreute-Teufeln wegen der überaus kümmerlichen Fasnet. Immerhin sind auch sie nicht ganz untätig und werden am Sonntag, 14. Februar, um 13 Uhr auch auf Facebook, Instagram und YouTube einen Videoclip zeigen – also just zu der Zeit, wenn eigentlich – schnief – der Hardter Umzug beginnen würde.

Die Wagenbauer erinnern sich hingegen mit einem Video auf ihrer Facebook-Seite an vergangene närrische Aktivitäten – und von denen gibt es deren viele.