Hardter Fans in Istanbul: So erlebten „Michael und seine Knechte“ das Freiburger Finale

Der SC Freiburg ging im Finale der Europa League zwar mit 0:3 unter. Für die Hardter Edelfans ist das aber noch lange kein Grund, in Sack und Asche zu gehen.

„Michael und seine Knechte“ (Felix und Alexander Knecht) hinterließen in Istanbul durchaus Spuren. Bereits vor dem Spiel „beschnupperten“ sich die Hardter Truppe und die Fans aus England. Am Taksim-Platz wurde fleißig gefachsimpelt. Offen bleibt, ob Energieberater Michael Knecht den Fans von Aston Villa den Einbau einer neuen Heizung nahe legte – die Chancen dafür sind aber hoch. Wider Erwarten blieb es trotzdem friedlich.

Ob Michael Knecht (links) den Aston-Villa-Fans eine Energieberatung gab? Foto: Knecht Doch auch viele weitere Freiburg-Fans dürften nun wissen, wo Hardt ist. „René und sein Vater kommen aus Sterzing in Südtirol und sind bei jedem Heimspiel dabei“, funkt Michael Knecht über den Äther aus Istanbul. Der Vater sei SC-Fan seit 1993.

Es wurde auch ordentlich gezündelt: Alexander Knecht wurde erwischt, wie er Pyro ansteckte. Das war aber selbstverständlich erlaubt und daher kein Problem.

„Pyrotechnik ist kein Verbrechen“, sagte sich Alexander Knecht. Foto: Knecht

Im Stadion selbst ging der Schuss mit dem deutlichen 0:3 nach hinten los. Michael Knechts messerscharfe Analyse: „Wir waren nicht clever genug. Wenn Höfler das Tor schießt, kann es anders laufen. Aber die zwei Standard-Tore waren schlecht verteidigt“. Und weiter: „Das darf im Finale nicht passieren, ich habe es von ganz oben gesehen. Das war einfach schlecht von Freiburg“.

Prächtig verstanden

Mit Rosa, Michael Knechts Nebensitzerin im Stadion, lief es hingegen deutlich besser. Die beiden verstanden sich auf Anhieb. So war ein gemeinsames Selfie mit Tuchfühlung Ehrensache. Die SC-Anhängerin kommt aus Freiburg-Günterstal, wohnt jetzt in Berlin und kennt SC-Torwart Noah Atubolu persönlich. Ob sich da ganz neue Türen für Energieberatungen für Michael Knecht auftun?

Ein Herz und eine Seele: Michael Knecht und Rosa. Foto: Knecht

Natürlich wurde aber auch die beeindruckende Stadt Istanbul angeschaut. Michael Knecht gab für seine Söhne Alexander und Felix den Reiseführer und überzeugte mit Detailwissen – obwohl er zum ersten Mal in der Stadt am Bosporus war. So gab es „Zwangsinfos“ zum türkischen Staatsgründer Kemal Atatürk, aber auch vielen weiteren Begebenheiten der Millionenstadt.

Viel erfahren über den türkischen Staatsgründer Kemal Atatürk haben Felix (links) und Alexander Knecht. Foto: Knecht

„Nicht blöd sein“ hieß es schon bei der Anreise. Diese musste über Wien erfolgen, da sämtliche Flüge aus dem Südwesten sehr teuer waren – der Andrang der SC-Fans war groß. Dass Michael Knecht da ein Fuchs ist, muss eigentlich nicht extra erwähnt werden.

Gibt es 2027 ein Wiedersehen am Bosporus. Foto: Knecht

„Wir waren nur zum Üben da“, beteuert Michael Knecht – schließlich soll das Finale der UEFA-Conference-League 2027 wieder im Besiktas-Park in Istanbul stattfinden. Der SC Freiburg tritt im Wettbewerb an. „Michael und seine Knechte“ wären jedenfalls wieder parat.

Nun stellt sich die spannende Frage, ob Michael Knecht rechtzeitig zur Generalversammlung des TTV Hardt am Freitag im Freizeitstüble Langenbacher eintrifft. Dort wird erwartet, dass er als Präsident einmal mehr die Fäden zieht.