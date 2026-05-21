Hardter Fans in Istanbul: So erlebten „Michael und seine Knechte“ das Freiburger Finale

Der SC Freiburg ging im Finale der Europa League zwar mit 0:3 unter. Für die Hardter Edelfans ist das aber noch lange kein Grund, in Sack und Asche zu gehen.
„Michael und seine Knechte“ (Felix und Alexander Knecht) hinterließen in Istanbul durchaus Spuren. Bereits vor dem Spiel „beschnupperten“ sich die Hardter Truppe und die Fans aus England. Am Taksim-Platz wurde fleißig gefachsimpelt. Offen bleibt, ob Energieberater Michael Knecht den Fans von Aston Villa den Einbau einer neuen Heizung nahe legte – die Chancen dafür sind aber hoch. Wider Erwarten blieb es trotzdem friedlich.