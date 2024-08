Hardter Doppelpack beim Springfield Festival: Die Menge zum Kreischen gebracht

1 Bafflerbeatz an der „Front“, DJ Le Frederic am Mischpult – diese Kombi funktionierte auf Anhieb erstklassig. Foto: Butterpear

Konfettikanonen, Lasershow und sogar ein Feuerwerk: Beim Auftritt von DJ Le Frederic beim Springfield Festival in Epfendorf blieb kein Auge trocken. Dafür sorgte auch Fabio Dold als Bafflerbeatz bei seinem ersten großen Auftritt.









DJ Le Frederic (Felix Heinzmann) hatte den Nachwuchsrapper – ausgestattet mit fetter Sonnenbrille, Shorts und Tennissocken – in sein Programm eingebaut. „Er hat extra einen ,Freed from Desire-Mix’ auf uns beide umgedichtet, was echt gut ankam“, berichtet der Star-DJ nach dem Festival. Zwei Hardter gemeinsam auf der Bühne – das hatte es dort auch nicht gegeben.