Hardt Zwei FFH-Gebiete auf Gemarkung

Für die Verordnung müssen die Gebiete in Karten im Maßstab 1:5000 abgegrenzt werden (bisher 1:25 000). Das Land muss dafür sorgen, dass Lebensräume und Arten in den Natura-2000-Gebieten erhalten bleiben. Es gebe keine neuen Anforderungen und Gebiete, erklärte Harry Bernhardt im Gemeinderat.

Gegen den Entwurf könnten Betroffene bis Freitag, 8. Juni, Bedenken beim Landratsamt vorbringen. Im FFH-Gebiet "Schiltach und Kaltbrunner Tal" liegen zwei Waldflächen auf der Gemarkung von Hardt im Bernecktal und an der Halde. Zum Erhalt der Gebiete muss das RP einen Managementplan aufstellen, für den die Kartierungen demnächst beginnen. Darüber wird das RP am 21. Juni in Schenkenzell informieren.