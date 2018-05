Hardt Zwei Bewerber sind schon einmal am Start

Hardt. Der erste Kandidat, der seine Bewerbung öffentlich macht, ist der zweite auf dem Stimmzettel zur Bürgermeisterwahl: Der Sulgener Michael Moosmann. Der 25-Jährige arbeitet seit rund zwei Jahren bei der Stadtverwaltung der Großen Kreisstadt Schramberg im Bereich Finanzen und Controlling und habe hierbei, so teilt er in einer Pressemitteilung mit, wertvolle Erfahrungen für das Amt des Bürgermeisters sammeln können.

Nach dem Abitur absolvierte der Sulgener ein duales Studium zum Bachelor of Arts in der Fachrichtung Betriebswirtschaftslehre – Technical Management, welches ihm "Wissen in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Technik und Volkswirtschaftslehre vermittelte". Als Partnerunternehmen fungierte ein Santiärkeramik- und Bademöbelhersteller, der Michael Moosmann "Einblicke in unterschiedliche Abteilungen gewährte".

Im Anschluss an das Studium setzte er seine Arbeit bei dem Unternehmen fort, um in einem nächsten Schritt zur Stadt Schramberg zu wechseln. Seitdem ist er dort sowohl für die Haushaltsplanung als auch für die Bewirtschaftung und den Abschluss in den Bereichen des Tiefbaus, der Bauhöfe, der Ortsverwaltung Waldmössingen und der Wirtschaftsförderung zuständig.