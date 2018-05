Hardt "Zusammenhalt aufrechterhalten"

Die 52-Jährige ist in Hardt aufgewachsen, hat dort den Kindergarten und die Grundschule besucht. Sie ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

Borho arbeitet als Produktionsmitarbeiterin in einer Schreinerei in Hardt. Nach dem Abitur, das sie 1985 am Gymnasium Schramberg absolviert hatte, war sie zunächst für einige Jahre in der Uhrenindustrie in St. Georgen tätig. Es folgte der Schritt in die Selbstständigkeit, den sie mit einem eigenen Garten- und Landschaftsbaubetrieb in Hardt wagte. Durch die jahrelange Selbstständigkeit habe "ich gelernt Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, Verhandlungen zu führen und auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen", schreibt Borho in einer Mitteilung. Diese Lebenserfahrung habe sie zur Kandidatur um das Bürgermeisteramt bewogen.

Entwicklungen in der Gemeinde miterlebt