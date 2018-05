Hardt/Zimmern Verfolgungsjagd endet mit kaputtem Streifenwagen

Gegen 19.35 Uhr wurde der 63-jährige von Zeugen gesehen, wie er in Hardt in einen Wagen stieg und wegfuhr, obwohl er gar keinen Führerschein hat. Die Polizei suchte nach dem Suzuki und fand ihn noch in Hardt.

Um der drohenden Kontrolle zu entgehen, gab der Suzuki-Fahrer Gas und flüchtete. Die Verfolgungsjagd ging von Hardt über Weiler, Flözlingen und Horgen bis nach Zimmern ob Rottweil. In der Zimmerner Ortsdurchfahrt musste der Flüchtende wegen eines vorausfahrenden Mercedes sein Tempo reduzieren. Deswegen setzte er zum Überholen des Wagens an. Dabei stieß er seitlich gegen den Streifenwagen, von dem er gerade selbst überholt wurde.

In der Folge schob es den Streifenwagen gegen den Mercedes. Eine Polizeibeamtin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt zirka 5000 Euro. Der Suzuki war schwerer beschädigt und musste abgeschleppt werden.