Hardt Zeiger steht bei 4,35 Millionen Euro

Dann wurde es erstmals so richtig ernst für Moosmann. In seiner ersten Sitzung gab es auch Beschlüsse zu treffen – und das waren nicht die unwichtigsten. Thema war die Gestaltung der Außenanlagen der Arthur-Bantle-Halle. Moosmann gab sich dabei deutlich zugeknöpfter als die meisten Gemeinderäte. "Wir sollten unsere finanzielle Leistungsfähigkeit nicht überreizen", warnte er angesichts der enormen Kosten für Halle und schon bald auch für die Kita. Helmut Haberstroh hielt die Zahl von 177 000 Euro an Einsparungen durch Eigenleistungen an den Außenanlagen für gewaltig. Ob diese nicht zu hoch angesetzt seien, wollte er wissen. Nein, sagte Moosmann, da verschiedene Vereine, insbesondere der FC, hier kräftig mit anpacken wollten.

"Da werden Steine geschleppt und gesetzt, was natürlich mit viel Arbeit verbunden ist", sagte der Bürgermeister.

Hubert Flaig tat es in der Seele weh, dass der erst vorgesehene Baum am Eingang der Halle wieder in Zweifel gezogen wurde. Dieser sollte über ein Loch durch die Decke der Überdachung am Eingang einige Meter weit nach oben ragen. "Das wäre gestalterisch schade, der Eingang würde an Qualität verlieren. Die Kunst am Bau sollte nicht wegrationalisiert werden, weil man dann weniger Laub rechen muss", so sein Appell. Er war aber letztlich vergebens. Der Gemeinderat stimmte dafür, das Loch mit einer Glaskuppel abzudecken, für die 17 000 Euro fällig werden.

Zudem wurde festgelegt, dass im Eingangsbereich ein deutlich höherwertiges Pflaster verlegt wird als in Richtung Sportlereingang.

Günstigste Variante

Vertagt wurde die exakte Gestaltung des übrigen Außenbereichs zwischen Halle und Schule. Sascha Bausch und Helmut Haberstroh sprachen sich dafür aus, so viel wie möglich fertig zu stellen. Moosmann goss aber auch hier Wasser in den Wein: "Wir sind bereits an der Mindestrücklage und mussten einen Kredit aufnehmen", hob er warnend den Zeigefinger.

Werner Thimm sah es ähnlich: "Ich sehe keine Notwendigkeit, dass man das jetzt unbedingt machen müsste." Auch Jürgen Bargenda befand, dass der Bereich nicht schlecht aussehe. Letztendlich stimmte der Gemeinderat der günstigsten Variante zu, die Kosten in Höhe von 257 000 Euro umfasst. Durch Eigenleistungen bei den Pflasterarbeiten könne diese laut Vorlage der Verwaltung auf 92 000 Euro verringert werden. Hierzu zählt der Vorplatz der Halle und die Pflasterungen in Richtung Sportlereingang. Der Bauausschuss wird sich um die genaue Ausgestaltung kümmern.