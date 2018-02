Hardt Wohnung demoliert: Bewährungsstrafe

Der Angeklagte war an besagtem Samstag in eine Kneipe in einem Nachbarort gegangen, um Fußball zu schauen. Anschließend kaufte er sich eine Flasche Likör in einem Supermarkt und machte sich wieder auf den Weg nach Hause. Dort brannten ihm dann die Sicherungen durch, er warf sein Handy auf den Fernseher, schmiss diesen aus dem zweiten Stock, warf Regale um und demolierte die Einrichtung seiner Wohnung.

Später ging er nach draußen, um sich abzuregen. Er vergaß aber seinen Haustür- und Wohnungsschlüssel, weshalb er die beiden Türen eintrat. "Ich war emotional sehr aufgewühlt", bekannte er. Dazu passt auch, dass er drei Mal mit dem Kopf auf den Boden schlug, nachdem ihn die Polizisten in eine liegende Haltung auf dem Gehweg gebracht hatten.

"In der Wohnung war kein Möbelstück mehr ganz", berichtete ein Polizist, der als Zeuge geladen war. Bei der Ankunft der Polizei sei er, so der Angeklagte, mit einem Messer in den "Verteidigungsmodus" gegangen. "Sie waren schuld an der Eskalation, nicht die Polizei", hielt ihm der leitende Oberstaatsanwalt Joachim Dittrich entgegen.

Was für den Angeklagten sprach: Er bezahlte die Schäden an der Wohnung – rund 2000 Euro – aus eigener Tasche. Beim Hausbesitzer entschuldigte er sich ebenso wie im Gerichtssaal bei den Polizisten. Zudem hat er nach einigen gescheiterten Anläufe seit einem Jahr eine Arbeitsstelle gefunden, bei der er bleiben möchte.

Schon früh mit Drogen in Kontakt gekommen

Der Lebensweg des Angeklagten war ebenfalls von Brüchen gekennzeichnet. Die Eltern ließen sich in dessen frühem Kindesalter scheiden, so dass er in mehreren Erziehungsheimen aufwuchs. Dort wurde er von Mitschülern im Alter von zwölf Jahren sexuell missbraucht und kam schon früh mit Drogen in Kontakt. Er konsumierte Cannabis, LSD, Crystal Meth, Amphetamine und sogar Heroin, wie er nach einigem Zögern einräumte.

Daher verbüßte er im Jahr 2016 bereits eine siebenmonatige Gefängnisstrafe und stand unter Bewährung. "Er hat gelogen, betrogen und geschlägert", bescheinigte ihm der Sachverständige Ralf Greber in seinem Gutachten.

Er attestierte dem Angeklagten eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, die sich in geringem Einfühlungsvermögen, der Missachtung sozialer Normen und einer geringen Frustrationstoleranz äußere. Daher liege eine verminderte Schuldfähigkeit vor, sagte Greber.

Staatsanwalt Dittrich zeigte sich mit der Begründung des Ausrastens ("Mir ging es schlecht") nicht zufrieden. Der entscheidende Punkt sei jedoch, dass der Angeklagte künftig erkenne, dass nur er selbst etwas an seiner Lage ändern könne. "Sie müssen die Probleme mit Drogen und Alkohol in den Griff kriegen", so sein eindringlicher Rat.

Ein entscheidender Faktor für Richter Heuer war die Frage: "Welche kriminelle Energie war vorhanden?". Der Angeklagte habe seine eigene Wohnung zerstört und habe eine Impulskontrollstörung. Daher setze er die Strafe zur Bewährung aus. Dem Angeklagten steht ein Bewährungshelfer zur Seite.