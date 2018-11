Hardt Wiesengräber kommen

Hardt (pm). Einstimmig beschlossen die Gemeinderäte die Aufnahme von Wiesengräbern in die Friedhofsatzung. Diese werden im Feld 6, auf dem sich die Ehrenfelder befinden, bereitgestellt, so Bauamtsleiter Harry Bernhardt in seinem Bericht. "Es gibt heute viele Bestattungsformen, das ist ein richtiger Schritt", kommentierte Gemeinderat Joachim Hilser. Er forderte, sich auch mit Urnengräbern auseinanderzusetzen.