Hardt Wieder erwischt: Ein echter Spitzbube

Hardt/Zimmern. Der 63-Jährige, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, aber trotzdem ständig hinter dem Steuer, flüchtete vor einer drohenden Kontrolle. Die Verfolgungsfahrt endete mit einem demolierten Polizeiauto.

Gegen 19.35 Uhr wurde der 63-jährige von Zeugen gesehen, wie er in Hardt in einen Pkw einstieg und wegfuhr, obwohl er gar keinen Führerschein hat. Die Polizei suchte nach deren Verständigung sofort nach dem Suzuki und konnte ihn noch in Hardt feststellen.

Bei Kontrolle Gas gegeben