Lange Schlangen vor der mobilen Impfmöglichkeit in der Arthur-Bantle-Halle am Samstag in Hardt. Über zwei Stunden stehen die Wartenden im Nieselregen.















Hardt - Lange Wartezeiten gibt es am Samstag vor der Hardter Arthur-Bantle-Halle: Dort impft seit 9 Uhr das mobile Impfteam aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis Personen, die eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung mit Biontech und Johnson&Johnson wollen. Und der Andrang ist riesig. Und damit auch die Wartezeiten. Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes seien zwar freundlich und zuvorkommend, aber das ändere nichts an der Wartezeit. Verärgert zeigten sich Angehörige von Älteren, die genauso lange warten mussten, wie alle anderen – während beispielsweise in Gutach am vergangenen Sonntag diese Personengruppe bevorzugt geimpft und vorgelassen wurde.

Die Gemeinde habe nicht mit so vielen Impfwilligen gerechnet, sagte Bürgermeister Michael Moosmann. Und ob der langen Schlange bis in die Mittagsstunden waren dann auch einige Menschen entmutigt und enttäuscht wieder gegangen.

Eigentlich hätte die Impfaktion, die um 9 Uhr am Morgen begonnen hatte, um 14 Uhr beendet sein sollen – aber auch da standen noch etliche Personen, die auf ihre Impfung warteten. Rund zwei Stunden, so berichten Beteiligte, habe es im Schnitt gedauert, bis die Betroffenen an der Reihe gewesen seien, teilweise am Morgen aber auch länger.

Verwundert waren manche auch, dass die Gemeinde keine Möglichkeit geboten habe, im Warmen oder zumindest regengeschützt zu warten. Warum hat der Bürgermeister denn nicht beispielsweise die Schule aufgeschlossen, um dort mit entsprechendem Abstand zu anderen Personen die Zeit geschützt überbrücken zu können.