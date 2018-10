Hardt Wanderung vertieft die Freundschaft

Die Wanderer gingen dann an der Zastler Hütte und an der Baldenweger Hütte vorbei zum Raimartihof. Dort wurde die wohlverdiente Schlusseinkehr gehalten. Dann ging es weiter vorbei am herrlich gelegenen Feldsee steil bergan zum Haus der Natur.

Nach rund 12,5 Kilometern, 570 Höhenmetern und fünf Stunden Wanderzeit verabschiedeten sich die Hardter Wanderer von den Freunden aus Vandoncourt. Eine gemeinsame Wanderung ist in zwei Jahren wieder vorgesehen – dann aber in Frankreich.

Die französischen Freunde bedankten sich bei Emil Huber und Helmut Bohnet für die schöne Tour.