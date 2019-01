Hardt. Der Schwarzwaldverein Hardt trifft sich am Samstag, 9. Februar, um 10.30 Uhr an der Ostlandstraße. Die Fahrt geht an den Feldberg zur Schneeschuhtour mit Stefan Schneider. Diese dauert zwei Mal eineinhalb Stunden, dazwischen ist eine Einkehr in einer der Hütten geplant. Es sind jeweils circa 400 Höhenmeter im Auf- und Abstieg zu bewältigen. Die Rückkehr ist gegen 17.30 Uhr geplant. Eine Schlusseinkehr wird nach Lust und Laune gemacht. Die Leihgebühr für Schneeschuhe und Stöcke beträgt 13 Euro. Anmeldungen bis Samstag, 2. Februar, bei Emil Huber, Telefon 07422/2 15 37.