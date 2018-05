Hardt Vor grausamem Tod bewahrt

Hardt. Und das kam so: Neu geborene Rehkitze liegen häufig hilflos im hohen Gras. Sie sind so zwar für die natürlichen Feinde nicht zu sehen, aber eben auch nicht für die Landwirte. Wird die Wiese nun mit dem Traktor abgemäht, so kann es vorkommen, dass die Rehkitze in das scharfe Mähwerk gerissen werden – und einen entsetzlichen Tod sterben müssen.

Hans Flaig und Gerold Hafner sowie die Tischnecker Landwirte Martin und Roland Broghammer haben aber einen sehr guten Draht zueinander, um so etwas zu verhindern. "Die Landwirte melden sich bei uns, bevor sie Wiesen mit hohem Gras abmähen", sagt Hans Flaig.

Dann muss es fix gehen, da die Landwirte gutes Wetter schnell ausnutzen wollen, um wie jetzt Silofutter zu mähen. Die Jäger gehen dann schnurstracks in die entsprechende Wiese und suchen diese in mühsamer Kleinarbeit Quadratmeter für Quadratmeter ab – so auch dieses Mal an zwei Wiesen hinter dem Mittleren Bauern in Richtung Tischneck und am ehemaligen "Bahnhof" in Richtung Kirnbach. Hans Flaig fragte bei seinem Jagdpartner Gerold Hafner an – und schon konnte die Suche losgehen. "Eigentlich könnten wir da immer fünf bis sechs Helfer gebrauchen, aber die gibt es nicht", bedauert Hans Flaig.