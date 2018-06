Hardt Von Medizin bis zur Selbstständigkeit

Karin Grave

Dietmar Broghammer fragte an, ob Karin Grave nur eine Amtsperiode anstrebe. "Es sollen auf jeden Fall zwei Amtsperioden sein", sagte sie. "In acht Jahren bin ich noch nicht im Rentenalter." Derzeit ist sie 56.

Warum sie sich gerade in Hardt beworben habe, wollte Corinna Rapp wissen. "Die Lage, der dörfliche Charakter, die vielen Arbeitsplätze und die großartige Struktur haben mich dazu bewogen", erklärte Karin Grave. "Ich habe mich beim ersten Mal in den Ort verliebt und gesagt: Da möchte ich hin."

Nach ihren Visionen für Hardt fragte Michael Knecht. "Hardt hat so viel zu bieten, da ist es schwierig, etwas ganz Tolles aus dem Hut zu zaubern", entgegnete sie. Sie wolle Bestehendes fortführen und den ländlichen Charakter erhalten.

Michael Moosmann

Uwe Ganter fragte den Kandidaten, wie er künftig die Selbstständigkeit von Hardt sehe. "Ich sehe die Unabhängigkeit nicht gefährdet, solange wir finanziell stabil sind", sagte Moosmann. Garant dafür seien die mehr als 1000 Arbeitsplätze bei gut 2500 Einwohnern.

Dennis Mauch

Wolfgang Hilser fragte bei Dennis Mauch an, warum er Bürgermeister werden wolle, wenn er doch so erfolgreich in seinem Beruf sei. "Das war ein Prozess", sagte Mauch. "Ich habe mir gedacht: Das könnte etwas für mich sein. Manchmal muss man eben die Seiten wechseln."

Sven Scharff wollte von Mauch wissen, wie er sich die künftige medizinische Versorgung auf dem Land vorstelle. Über ein Landarztstipendium könnten eventuell Ärzte nach Hardt kommen. Ansonsten wäre auch die Telemedizin eine Alternative. Hier könne ein Arzt auch aus großer Entfernung eine Diagnose stellen.

Rainer Bernhardt fragte an, warum Mauch nicht in seiner Heimatgemeinde Dunningen als Bürgermeisterkandidat angetreten sei. "Dort lief es früh auf den Amtsverweser hinaus. Außerdem ist es schwierig, in der Heimatgemeinde unvoreingenommen zu sein."

Angelika Borho

Hubert Moosmann wollte wissen, welche Qualifikationen Angelika Borho für die Gemeindearbeit mitbringe. "Das wird natürlich harte Arbeit. Ich habe aber bereits einen eigenen Betrieb geleitet und somit eine ›kleine Verwaltung‹. Außerdem würden mich die Helfer im Rathaus sicher unterstützen", so ihr Statement.