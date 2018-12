Hardt Viel bewegt: Landesehrennadel für Franz Marte

Der neue Vorsitzende Dirk Pfaff sprach namens des Vereins seinen Dank aus für die vergangenen 20 Jahre, in denen Marte den Verein als Vorsitzender geleitet hat. Was er in dieser Zeit bewegt habe, passe kaum in eine Laudatio.

Aufgrund seiner Leistungen und seines Einsatzes in seiner langen Amtszeit wurde er vom Verein zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Doch die noch größere Überraschung kam mit der Verleihung der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg, überreicht von Bürgermeister Michael Moosmann.