Hardt Verzögerung hat vielfältige Gründe

Bei der Plexiglasbande habe es Lieferprobleme gegeben, sagt Moosmann. Die Betonsitzstufen seien fehlerhaft gewesen, da das Material nicht so gewesen sei, wie es hätte sein sollen. Immerhin konnte dieses übernommen und im Vorplatz verbaut werden.

Ebenfalls kompliziert: Es mussten viele Gewerke aufeinander abgestimmt werden. "Das ist schwieriger als ein Neubau. Und hier haben wir einen komplizierten Umbau", betont Werni und verweist beispielsweise auf die Erweiterung des Dachs nach außen mittels einer Vielzahl von Stützpfeilern.

Fachfirma für Prallschutzwand benötigt

Die Prallschutzwand sollte ursprünglich vom Bauhof errichtet werden. Allerdings erwies sich das Unterfangen als problematisch, sodass eine Fachfirma hinzu gezogen werden musste – was natürlich wieder Zeit kostete.

Das Vorhaben habe ihn viel Energie gekostet – und auch einiges an Schlaf, sagt Werni. So verschickte er beispielsweise den jüngsten Bauzeitenplan nachts um 3 Uhr, da am nächsten Tag der Gemeinderat eine Sitzung hatte und das Dokument benötigt wurde.

Immer wieder, ist aus gut informierten Kreisen zu hören, seien im ersten Halbjahr Gutachten in Auftrag gegeben worden, die aber die benannten Probleme nur teilweise gelöst hätten. Die Folge: Entscheidungen konnten nicht getroffen werden und die Bauarbeiten blieben mehrere Wochen liegen.

Der Brandschutz ist teuer und aufwändig. Da man bei diesem Punkt auf der sicheren Seite sein möchte, wird hier oft über das Ziel hinaus geschossen, ist zu hören – nicht nur in Hardt. Zudem musste das Gerüst an der Fensterfront mehrfach auf- und abgebaut werden.

So langsam ist nun aber Licht am Ende des Tunnels. Duschen und Umkleidekabinen sind soweit fertig, sodass beispielsweise die Ringer am vergangenen Wochenende ihren ersten Heimkampf in der Arthur-Bantle-Halle austragen konnten. Schul- und Vereinssport, sagt Moosmann, seien möglich, allerdings müssten die Gerätschaften erst nach und nach wieder in die Halle gebracht werden. Im November, ergänzt Heiko Weißer vom Bauhof, soll alles wieder an Ort und Stelle sein.

Bei der Küche werde die Löschanlage fertiggestellt und auch die Bühnentechnik stehe vor dem Abschluss. "Wir kommen jetzt ans Feine", sagt Moosmann.

Im neuen Anbau laufen die Trockenbauarbeiten, in den Vereinsräumen werden die Fenster eingebaut. "Es geht gut voran, ich bin sehr zufrieden", so der Bürgermeister.

Er habe bei seinem Amtsantritt damit gerechnet, dass die Halle viel Arbeit mache. "Aber das macht den Reiz der Aufgabe als Bürgermeister aus: Man hat viel Verantwortung, kann aber auch viele Entscheidungen treffen. Und hier ist ein Team am Werk, das mitzieht", sagt er.

Die Kosten liegen derzeit bei 4,35 Millionen Euro. Ob das aber das letzte Wort ist, darf zumindest bezweifelt werden. Ein Neubau hätte laut Berechnungen 6,5 Millionen gekostet plus 500 000 Euro Abrisskosten.