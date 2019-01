Hardt Versammlung steht ganz im Zeichen des Jubiläumsjahrs

Über die Ereignisse des vergangenen Jahres berichtete Schriftführerin Dorothee Haberstroh. Sie ließ eine Fülle von Ereignissen des Revue passieren, etwa die Festgottesdienste an Ostern, Weihnachten und am Patrozinium, das gemeinsame Singen mit der Gemeinde, der mehrtägige Ausflug in Begleitung von Pater Johannes an Rhein und Mosel, der Besuch des früheren Pfarrers Fischer in Weitingen sowie das Ständchen für den neugewählten Bürgermeister. Dem verstorbenen Ehrenmitglied Josef Fehrenbacher erwies der Chor die letzte Ehre mit der Gestaltung des Trauergottesdiensts.

Über einen ausgeglichenen Kontostand berichtete Kassiererin Alexandra Herzog. Die Kassenrevisoren Guido Kopp und Hansjörg Klaussner bescheinigten ihr eine tadellose Kassenführung.

Rapp bezeichnete 2018 als ereignisreiches Jahr und Jahr der Jubilare, denn beim Familienabend konnten acht Ehrungen für langjährige Mitglieder vorgenommen werden. Für all die Unterstützung, die sie ­– auch durch Vorgängerin Gertrud Moosmann ­– erfahren habe, dankte die Vorsitzende. Ihren besonderen Dank richtete sie an Dirigent und Chordirektor Erich Fehrenbacher für seine gute Liedauswahl und sein großes Engagement. Ebenso dankte sie Organist Alois Menrad, der immer wieder mit großartigen Orgelwerken überrasche. In diesen Dank schloss sie "die tolle Pianistin" Alexandra Herzog ein. Auf die Gesangssolisten aus den eigenen Reihen Ilse Flaig, Rebekka Rapp und Xaver Klausmann könne der Verein stolz sein. Anerkennung gab es auch für die Notenwartinnen Hedwig Fehrenbacher und Ilse Flaig und für die auswärtigen Mitglieder, die den weiten Weg auf sich nähmen.