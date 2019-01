Hardt Valentin Schatz spricht Klartext

Die Lage in Hardt sieht Valentin Schatz als hervorragend an, da Schramberg, Villingen und Rottweil nicht weit seien und es dort wenig Platz gebe. Einige Garagen seien quasi schon vergeben an Personen aus Schramberg, Firmen aus dem Gewerbegebiet oder gar den Motorradclub, dessen Vereinsheim in unmittelbarer Nähe ist. Die Garagen sollen bis März fertiggestellt sein, was aber letztlich auch auf die Witterung in den kommenden Wochen ankommt. Die Leute drängelten schon regelrecht, erzählt Schatz.

Nun stellt sich die Frage: Wer ist dieser Valentin Schatz? Er war Chef der Firma Schatz Umwelttechnik, die in Trossingen angesiedelt war und ist. Mittlerweile hat er sich altershalber aus seinem Unternehmen zurückgezogen. In Trossingen entstand in unmittelbarer Nähe seines Betriebs ein solcher Garagenpark und die 48 Plätze gingen weg wie warme Semmeln.

Bürgermeister sieht Potenzial für Neugründungen

Die Verantwortlichen im Rathaus hätten ihn mit seinem Vorhaben sehr gut aufgenommen, sagt Schatz. In früheren Jahren wurde versucht, dort einen Gewerbebetrieb anzusiedeln, doch der feuchte Boden und das abschüssige Gelände ließen das nicht zu.

"Ein größerer Gewerbebetrieb wäre für die Gemeinde wirtschaftlich attraktiver gewesen", erklärt Bürgermeister Michael Moosmann auf Anfrage, da ein Garagenpark weder Arbeitsplätze noch Gewerbesteuer bringe. Er sehe Gebäude im Gewerbegebiet aber nicht ausschließlich durch die "Gewerbesteuerbrille".

Ein Garagenpark biete günstige Räume, welche dem einen oder anderen Kleingewerbe oder einer Neugründung den Start in die Selbstständigkeit erleichtern könnte. "Damit könnten wir die nächste Generation von Unternehmen anziehen", hofft Moosmann. Die Nachfrage nach größeren Grundstücken und Betriebsgebäuden sei seiner Einschätzung nach derzeit eher verhalten. "Die kleineren, günstigeren Einheiten des Garagenparks könnten eine Marktlücke bedienen", so der Bürgermeister.