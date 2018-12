Hardt "Unser höchstes Gut"

"Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind die Basis für langfristigen Erfolg", heißt es in einer Mitteilung. Eine große Anzahl an langjährigen Mitarbeiter wurde nun ausgezeichnet. Geschäftsführer Michael Aust lobte Treue, Loyalität, Zuverlässigkeit und Verbundenheit zum Unternehmen in all den Jahren.

"Gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter, deren Kompetenzen in vielen Produktfeldern zum Einsatz kommen, sind unser höchstes Gut", meinte Aust. Als Zeichen des Danks erhielten alle Jubilare eine Urkunde der IHK und ein Präsent.

Für 15 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Galina Pflug, Enrico Macher, Sarmen Gökoglu und Sergej Schmidt geehrt. Ihr 20-jähriges Firmenjubiläum feierten Jutta Weißer, Hans-Josef Adam und Bernd Fleig. Ihr 25. Jahr feierte Olga Lehmann.