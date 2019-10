Hardt Unfall: Navi leitet Kurierfahrer in Graben

Der Fahrer wollte vom Tischnecker Weg zum Haus Schramberger Straße 103, das am Ortsausgang von Hardt in Richtung Schramberg im Wald ist. Das Navi leitete ihn dabei über einen Wanderweg und so kam es, wie es kommen musste. Das Fahrzeug kam ins Rutschen und drohte umzukippen.