Hardt Und dann hat es bumm gemacht

Hardt. Und doch – auch die Torhüter bewiesen immer wieder großes Können und fischten den einen oder anderen Ball aus der Ecke.

48 Mannschaften gingen zum Auftakt des Sportwochenendes an den Start, berichtete Michael Hermann, der die Turnierleitung inne hatte. Unterstützt wurde er von Gerd Fehrenbacher, Marcel Broghammer, Manuel Haas und Tobias Kuhner, die an den vier Toren peinlich genau die Treffer und Fehlschüsse notierten. Jeweils zwei Sechsergruppen traten in der Vorrunde an den vier Toren an – um den Torhüter zu verladen, den Ball gezielt in einer Ecke zu versenken oder ihn einfach mit aller Gewalt ins Netz zu dreschen. "Es wollten sich noch mehr Mannschaften anmelden, aber bei 48 haben wir den Schlussstrich gezogen", sagte Michael Hermann.

Es waren nicht nur die Herren der Schöpfung mit 36 Mannschaften am Start, auch zwölf Damenteams gingen ins Rennen. Nach und nach trennte sich die Spreu vom Weizen und mit dem Einbruch der Dunkelheit ging es unter stimmungsvoller Flutlichtatmosphäre ins Finale.