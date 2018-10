Hardt Traktor purzelt auf die Seite

Hardt - Das ist gerade noch mal gut gegangen: Am Donnerstag um kurz nach 10 Uhr kippte ein Traktor bei Baumfällarbeiten an der Steinreute um. Glücklicherweise überschlug er sich an dem steilen Hang nicht, sondern blieb auf der Seite liegen. Ein vorbeifahrender Busfahrer meldete den Vorfall bei der Leitstelle und so war die Feuerwehr Hardt im Nu mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort.