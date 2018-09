Hardt Stein kommt so langsam ins Rollen

Die Bürgermeister hätten sich über eine grundsätzliche Kostenteilung geeinigt, erzählt Michael Moosmann auf Anfrage. Vor ihm liegt ein Ordner mit Akten zum Thema. Das Vorhaben hat bereits eine längere Vorgeschichte, doch nun kommt der Stein so richtig ins Rollen. Der Radweg soll am Ortsende von Hardt beginnen, über den Siehdichfür und Brogen in Richtung St. Georgen führen. An der Kreuzung, wo es rechts Richtung Langenschiltach und links sowie gerdeaus nach St. Georgen geht, schließt der Radweg dann an den bereits bestehenden an.