Hardt Spenden geben vielen Menschen Hoffnung

Über die Situation im Konvent berichtet Sr. Theresina, dass die jüngste Mitschwester Sr. Angelice dabei ist, Psychologie zu studieren und daneben in der Arbeit für die Jugendlichen tätig ist. Sr. Sanira arbeitet in der Pastoral der Gemeinde und der Kapelle St. Josef mit. Außerdem bietet sie in einem Raum, den die Pfarrei mit Spenden einrichtete, Massagen für ältere Menschen an. Ebenso ist sie in der Arbeit der Handarbeitsgruppe tätig.