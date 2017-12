Hardt Senioren bekommen Besuch vom Nikolaus

Das musikalische Programm eröffneten die Geschwister Jakob, Emma und Johanna Wolber, die schon mehrfach erfolgreich an Wettbewerben teilgenommen haben. Mit Jakob am Keyboard, Johanna an der Geige und Emma am Cello brachten sie drei klassische Stücke zur Aufführung und erfreuten zum Abschluss die Senioren mit Weihnachtsliedern. Mit Freude unterhielten die Jugendspieler Mario Leicht und Janik Lutz und der Kinderchor des Handharmonika-Clubs Schwarzwald-Echo unter der Leitung von Steffi Mast die Senioren mit weihnachtlichen Weisen. Anschaulich zeigten sie, wie es in der "Weihnachtsbäckerei" zugeht und hießen dann mit "Nikolaus, komm in unser Haus" den Nikolaus mit seinem Knecht Rupprecht willkommen.

Interessante Einblicke in den Umbau der Halle

Er freue sich, so der Nikolaus, wieder bei den Senioren zu Gast sein zu dürfen. Großes Lob sprach er Kopp und Haberstroh aus, die jedes Jahr ein schönes Programm zusammenstellten. Bei den Senioren bedankte er sich für die Begeisterung und die rege Teilnahme. Zu "Lasst uns froh und munter sein" verteilte er kleine Geschenke, die dank etlicher Sponsoren besorgt werden konnten, an die an die Senioren.