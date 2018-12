Hardt Seit 70 Jahren im Chor engagiert

Sein Bruder, Tenor Jakob Klausmann, feierte das 40. Chorjubiläum. Als Vorsitzender habe er das Chorgeschehen über viele Jahre maßgeblich geprägt. Auch als Kassierer habe er Verantwortung übernommen.

Ein halbes Jahrhundert singt Sopranistin Edelgard Klausmann im Kirchenchor. Durch ihr Engagement im Chor und ihren Gesang habe sie anderen Menschen viel gegeben. Mit ihrer Zuverlässigkeit bei Arbeitseinsätzen habe sie das Vereinsleben wesentlich mitgeprägt.

Seit ihrem zwölften Lebensjahr singt Sopranistin Marianne Menrad im Kirchenchor. So konnte sie nun ebenfalls ihr 50-jähriges Chorjubiläum feiern. Obwohl in Geschäft und Familie stark gefordert, sei sie von Anfang an eine zuverlässige Sängerin gewesen. Auch ihre Hilfe bei Festen sei für sie eine Selbstverständlichkeit gewesen.

Eine hochkarätige Ehrung für 60 Jahre Choraktivität ging an Genovefa Dieterle. Stets eifrig und zuverlässig, sei sie mit Herzblut und innerer Überzeugung dabei. Neben ihrem übrigen kirchlichen Engagement sei ihr gerade auch der Auftrag der Kirchenmusik wichtig. Ihr Einsatz bei geselligen Veranstaltungen und Festen verdiene Dank und Anerkennung.

Gekrönt wurden die Ehrungen durch Jubiläum von sage und schreibe 70 Jahren Kirchenchorzugehörigkeit von Anna Haberstroh. Nur ihre Schwester Maria habe dieses Jubiläum bisher erreicht. Schon der Großvater sei 1894 unter den Gründungsmitgliedern des Kirchenchors gewesen. Viel Disziplin und Begeisterung seien nötig, um einem Chor in guten und in schweren Zeiten so lange die Treue zu halten. Während dieser Zeit habe sie den Chor mit ihrer sicheren und prägnanten Altstimme geprägt und stets bei geselligen Auftritten und Arbeitseinsätzen mitgewirkt.