Hardt Sechs Jahrzehnte lang mit Herzblut und Idealismus dabei

Die Mitglieder, die für 40 und 50 Jahre geehrt werden konnten, hätten sich entschuldigt, so Jochen Broghammer. Für 40 Jahre Treue zum Verein ehrte der Vorsitzende Ulrike Hofmann. Sie war von 1979 bis 1986 und von 1996 bis 1999 aktiv im Register der zweiten Mandoline aktiv. Auch nach ihrem Wegzug von Hardt habe sie den Kontakt zum Verein gehalten und helfe regelmäßig bei den Arbeitsdiensten. Ebenfalls für 40 Jahre konnte er Lydwina Kröner ehren. Sie sei 1979 in den Verein eingetreten und 30 Jahre aktives Mitglied im Register der ersten Mandoline gewesen. Die Ehrung werde man an ihrem 90. Geburtstag nachholen, so Broghammer.