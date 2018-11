Hardt Schulden steigen an

Großprojekte reißen Loch in den Haushalt / Finanzierung über Kredite

Hardt. "Das Limit bei den Krediten ist erreicht", so Bürgermeister Moosmann in der Gemeinderatssitzung bei der Eröffnung der Haushaltsdebatte. Das habe ihm die Rechtsaufsicht signalisiert, die den Haushaltsplan dennoch als genehmigungsfähig einstufte. Mit Krediten in Höhe von 1,9 Millionen Euro sei man nah an der Obergrenze von 2,5 Millionen Euro. Mit einem Gesamtergebnis von 561 000 Euro bleibe man aber leistungsstark und auch die Liquidität sei mit einem Überschuss von 1 Million Euro im Finanzhaushalt gesichert, so Moosmann. Dieser wird aber zur Deckung der Mittel verwendet. "Ein Polster können wir uns nicht aufbauen", so Moosmann zur schwarzen Null.

Grund für die Ausgangslage ist das neue Haushaltsrecht. Von der Kameralistik wird auf Doppik umgestellt. Während im alten Haushaltsrecht nur Ein- und Ausgaben gegenübergestellt wurden, ohne das Vermögen zu berücksichtigen, werden in der Doppik auch Schulden und Ressourcen miteinbezogen, erläuterte Moosmann, der studierter Betriebswirt ist.