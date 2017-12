Hardt Schreinerei Flaig erhält Zertifikat

"Für uns ist das Zertifikat eine Art Bestätigung, dass wir die Dinge im Bereich Ausbildung richtigmachen. Durch das ›Voraus‹-Zertifikat zahlt sich unser investiertes Engagement in junge Menschen aus und wird dadurch sichtbar. Wir freuen uns sehr darüber Jugendlichen mit der Ausbildung in unserem Betrieb eine Zukunftsperspektive zu geben", sagt­ Hubert Flaig, Geschäftsführer der Schreinerei. Er ist sich sicher: "Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag, dass genügend Nachwuchsfachkräfte in Baden-Württemberg ausgebildet werden. Uns ist es wichtig, junge Menschen zu fördern und fordern und alle ihr bestmöglichstes Potential entwickeln können."

Betrieb beschäftigt pro Jahr zwei Azubis

E ine Ausbildung bei der Schreinerei Flaig stehe ganz im Zeichen der Fähigkeiten des jeweiligen Azubis, heißt es in der Mitteilung. Dieser werde in dem Fachbereich eingesetzt und gefördert, in dem seine Stärken und Neigungen liegen. Hubert Flaig ist der Meinung, dass "junge Menschen Dinge besonders gut machen, wenn sie die Dinge gerne machen".