Hardt/Schramberg Nach Familiendrama: Verdächtige in U-Haft

Die Frau wurde am Montag dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Rottweil vorgeführt. Dieser ordnete U-Haft an. Sie wurde noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. In den nächsten Tagen wird sie sich zur Klärung der Schuldfähigkeit einer rechtsmedizinisch-psychologischen Untersuchung unterziehen müssen.

Die kriminaltechnische Spurensicherung am Tatort ging auch am Dienstag. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Ablauf und den Hintergründen der Tat dauern an.

Die ortsansässige Katzenzunft hat derweil den für 31. Januar geplanten Rolletag abgesagt. Die Traditionsveranstaltung könne unter diesen Umständen nicht stattfinden, hieß es von Seiten der Zunft. Das 22-jährige Todesopfer war zudem Mitglied in der Katzenzunft gewesen.