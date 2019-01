Hardt/Schramberg Familiendrama: War getötete Tochter schwanger?

Die Staatsanwaltschaft gibt sich zugeknöpft: "Wir wissen noch nichts über das Motiv", sagt Joachim Dittrich von der Staatsanwaltschaft Rottweil. In den weiteren Ermittlungen in den kommenden Tagen werde die Frage nach dem Motiv der Tat aufgearbeitet. Eine Theorie, die aus dem Umfeld der Betroffenen zu hören ist: Die 56-jährige gebürtige Hardterin habe in ihrem Wahn Angst gehabt, dass ihr Ex-Mann die gemeinsamen Kinder ins Ausland entführen wolle - und wollte dies mit den schrecklichen Bluttaten verhindern, so die Mutmaßung. Was dem Ganzen noch eine grausigere Note verleiht: Hartnäckig hält sich die Spekulation, dass Mona B. schwanger war. Mehrere Personen erklären unabhängig voneinander, sie hätten davon gehört, könnten es aber nicht zu 100 Prozent bestätigen.

Umfeld ist schockiert

Auch die Staatsanwaltschaft kann hier nicht für Klarheit sorgen. Im Umkreis der Betroffenen ringt man nach Worten. "Ich bin total schockiert" oder "Ich kann das alles noch gar nicht glauben und bin fassungslos", lauten die Reaktionen am Tag nach den blutigen Taten. Bildhübsch war Mona B., die einen großen Freundeskreis hatte. Wenn man sie sah, strahlte sie zumeist und war ein echter Sonnenschein für ihr Umfeld. "Sie war offen, lebensfroh und immer gut gelaunt", erzählt eine Bekannte. Sie tanzte für ihr Leben gerne, unter anderem bis vor rund drei Jahren auch im Ballett der örtlichen Katzenzunft.

Die Täterin selbst lebte eher zurückgezogen im selben Haus, wo auch deren Mutter und Schwester lebte. Aus dem Umfeld ist zu hören, dass das Verhältnis zwischen Mutter und Kindern schon seit langem angespannt war. Wohl auch deshalb verließ die Tochter schon früh das Elternhaus und ging ihren eigenen Weg. Sie zog ins benachbarte Schramberg, wo sie seit mehreren Jahren in einer Beziehung lebte. Mit ihrem Freund zog sie erst vor wenigen Wochen in ein Häuschen in ihrem Heimatort Hardt. Dort renovierten sie mit viel Einsatz das in die Jahre gekommene Haus. Ein kleiner Bagger im Garten zeugt von den noch nicht abgeschlossenen Arbeiten. Die Fenster wurden noch am Sonntagabend vernagelt und mit Planen verhüllt.

Spurensicherung und Kriminalpolizei waren vor Ort, um mehr Klarheit in das Geschehen zu bringen. Erst vor drei Wochen ereignete sich in Hardt ein weiterer schrecklicher Vorfall. Ein älterer Mann hat dort mutmaßlich seine gesundheitlich angeschlagene Ehefrau getötet und anschließend sich selbst umgebracht. Schon damals war die Betroffenheit groß, aber der neuerliche Vorfall löst deutlich stärkere Reaktionen bei den Menschen aus.