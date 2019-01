Hardt Schöne Lieder werden für die kranke Oma gerne wiederholt

Die diesjährige Sternsingeraktion will den Blick auf Kinder richten, die in ärmeren Ländern mit einer Behinderung leben müssen. So zeigten die Sternsinger in ihrem Anspiel, wie die finanzielle Hilfe der Spendensammlung das Leben von behinderten Kindern in Peru verändern konnte.

Die Finanzierung eines Rollstuhls sowie regelmäßige Therapie ermöglichen es der gehbehinderten Angeles, in eine reguläre Schule zu gehen und hierdurch am "normalen" Leben mit Freundinnen teilzunehmen.

Singen hier schon künftige Mitglieder des Kolpingchors?