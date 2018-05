Hardt Ruth Bernhardt ist die "Mutter des Vereins"

Zwei weitere aktive Mitglieder wurden vom Vorsitzenden für ihre 30-jährige Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet: Sonja Fichter und Petra Müller. Beiden sei gemeinsam, dass sie die erste Mandoline vorzüglich spielten, sich in der Jugendausbildung engagierten und ihr Schauspieltalent auf der Theaterbühne bewiesen hätten. Sonja sei vier Jahre lang Jugendvertreterin im Verein gewesen und habe sich danach weitere acht Jahre im Ausschuss engagiert. Über elf Jahre bis heute sei sie in der Jugendausbildung der Mandolinenschüler tätig. Mit 18 Einsätzen sei sie mit manchen Paraderollen zu einer festen Größe in der Laienspielgruppe des Vereins geworden. Auch bei den kameradschaftlichen Veranstaltungen sorge sie mit Stimme und Gitarre für Stimmung.