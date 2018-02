Hardt Rolletag: Katzenzunft läutet Fasnet ein

Schon beim Aufmarsch der Katzenräte um die sechs Symbole der Katzenzunft blies starker Wind einige Fackeln auf den Symbolen aus und Glutreste flogen den Täfelebuam und -mädels neben dem Ratswagen vor dem Vereinshaus um die Ohren.

Die Katzenräte beeilten sich mit der Zeremonie, dem Ruf an den Katzenmonat Hornung und dem Entzünden des Höhenfeuers. Die Katzen ließen auch nicht allzu lange auf ihren Auftritt warten, tanzten dann in einer schier endlosen Reihe vor dem Höhenfeuer zum Platz vor dem Ratswagen. Dort formierten sie sich um den Katzenrolle und dann gab es das Annähern von schwarzen und weißen Katzen im Dreivierteltakt zum Katzentanz. Im starken Regen flüchteten dabei die vielen Zuschauer unter irgendein Vordach in der Umgebung oder in ihre Autos.

Nur die Musiker ließen sich vom Dauerregen nicht erweichen und zogen mit Narrenmärschen zur Umzugsaufstellung in der Mariazeller Straße. Dem folgten auch die vielen Narren aus über 20 Zünften aus Sulgen, Tennenbronn, Eschbronn, Aichhalden und Schramberg.