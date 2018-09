Madonna, The Sweet und AC/DC: Das alles passt hervorragend zusammen, wie bei der SWR1-Disco in der Arthur-Bantle-Halle deutlich geworden ist. DJ Maik Schieber bediente sämtliche Wünsche des Publikums, das sich rasch auf die Tanzfläche begab. Im Vorfeld wurde kräftig gearbeitet, um eine Punktladung bei der Nutzung der Arthur-Bantle-Halle zu erreichen. Und diese funktionierte. Der Innenraum und die Toiletten waren in Schuss, sodass einem ungetrübten Partyabend nichts mehr im Wege stand. Bis die Halle allerdings offiziell eröffnet werden kann, dürfte noch einiges an Zeit vergehen. Foto: Dold