Hardt Prost: Ein Besuch im Hopfenmuseum

98 Prozent der Hopfenernte gehen an Brauereien, der Rest an die Pharmaindustrie. Ebenfalls bemerkenswert: 80 Prozent des Tettnanger Hopfens werden ins Ausland exportiert. Früher musste alles von Hand geerntet werden. Waren damals 500 Personen im Einsatz, so sind es derzeit noch 20 – vor allem Erntehelfer aus Polen.

Die Reisenden beobachteten, wie der Hopfen mit Traktoren abgeladen, per Fließband auf ein Schüttelblech und von dort in einen Trockner transportiert wurde. Anschließend werden daraus 50-Kilo-Ballen gepresst, die dann an die Brauereien im In- und Ausland gehen. Rund um Tettnang befindet sich die zweitgrößte Anbaufläche für Hopfen in Deutschland, die größte liegt – kein Wunder –­ in Bayern.

Die Preisschwankungen sind indes enorm: Kostete ein Ballen im Jahr 2007 rund 300 Euro, so waren es ein Jahr später bereits 1500 Euro. Derzeit sind es rund 850 Euro.

Nach so vielen Informationen ließen sich die Senioren das Mittagessen schmecken, zu dem auch ein Hopfenschnaps kredenzt wurde. Anschließend ging es mit der Fähre quer über den Bodensee von Meersburg nach Konstanz. Den Abschluss der Fahrt feierte die Gruppe im Imbissstüble des Freizeitparks.