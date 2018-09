Hardt Prost: Ein Besuch im Hopfenmuseum

Die muntere Truppe reiste im voll besetzten Bus nach Tettnang bei Friedrichshafen, wo das Hopfenmuseum angesteuert wurde. Dort wurde die Gruppe von Lukas Locher empfangen, der eine Führung leitete. Die Hopfenernte, die vier Wochen dauert, war bereits in vollem Gange. "Wir sind dieses Jahr aufgrund des warmen Wetters zwei Wochen früher dran als sonst", lautete die Info. Zudem seien die Hopfendolden etwas kleiner als üblich.

Der Tettnanger Hopfen wächst auf einer Fläche von 40 Hektar. 4000 Pflanzen stehen auf einem Hektar. Sie wachsen täglich 30 Zentimeter und schlängeln sich an Drahtgestellen empor, die acht Meter hoch sind. Für 100 Liter Bier werden gerade einmal 100 Gramm Hopfen benötigt.

Die Reisenden beobachteten, wie der Hopfen mit Traktoren abgeladen, per Fließband auf ein Schüttelblech und von dort in einen Trockner transportiert wurde. Anschließend werden daraus 50-Kilo-Ballen gepresst, die dann an die Brauereien im In- und Ausland gehen. Rund um Tettnang befindet sich die zweitgrößte Anbaufläche für Hopfen in Deutschland, die größte liegt – kein Wunder –­ in Bayern.