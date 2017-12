Hardt Pfarrer Richard Fischer: "Es geht aufwärts"

Mittlerweile ist er auf dem Weg der Besserung, er spürt aber immer noch die Nachwirkungen der OP. "Ende September machte ich ein EKG in der Arztpraxis in Eutingen", erinnert er sich. Dort habe etwas nicht gestimmt, was auch eine Untersuchung im Krankenhaus Nagold bestätigte.

Von dort aus wurde er nach Tübingen überwiesen, wo er sich innerhalb von drei Tagen zwei Herzoperationen unterziehen musste. "Es wurden vier Bypässe gelegt", sagt Fischer. Es folgte ein vierwöchiger Reha-Aufenthalt in Waldachtal-Lützenhardt. "Das hat mir sehr gut getan", so der Pfarrer. "Ich bin noch nicht über dem Berg, aber es geht aufwärts."

Über die Weihnachtstage schont er sich noch, er wird keine Gottesdienste übernehmen. ­­Doch danach möchte er die seelsorgerische Tätigkeit in seiner Heimatgemeinde Weitingen wieder aufnehmen. "So bin ich nicht zufrieden", stellt er klar.