Hardt Pater unterhält bestens

Abends besuchte der Chor das Koblenzer Weindorf, wo bei gutem Rheinwein manches Lied erklang. Pater Moosmann schaute zur Überraschung aller nochmals vorbei und strapazierte die Lachmuskeln der Ausflügler.

Am nächsten Morgen ging die Fahrt nach Vallendar, wo in der Kirche der pallottinischen Hochschule mit Pater Moosmann die Messe gefeiert wurde. Der Chor sang unter Leitung von Erich Fehrenbacher und mit Alois Menrad an der Orgel die Messe Nr. 7 von Charles Gounod und andere Chorwerke. Nach einem Umtrunk verabschiedete sich der Kirchenchor von Pater Moosmann und trat die Heimreise an.